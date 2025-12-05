رادین زینالی، نماینده کشورمان در مسابقات تکواندو زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان، به نشان طلا دست یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه درخشش نمایندگان ایران در مسابقات تکواندو زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان - کنیا، رادین زینالی موفق شد دومین مدال طلا را برای کاروان کشورمان به ارمغان بیاورد.

زینالی در فینال وزن ۷۴- کیلوگرم، در مبارزه‌ای حساس به مصاف فرکان از ترکیه رفت. او با ارائه یک عملکرد برتر، موفق شد در راندشماری با نتیجه ۲ بر ۱ حریف خود را شکست دهد و نشان طلا را بر گردن بیاویزد.

پیش از این نیز مبینا نعمت زاده در بخش زنان موفق به کسب مدال طلا شده بود.