به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،دومین نمایشگاه رویداد زنان نقش‌آفرین با هدف حمایت از فعالیت‌های تولیدی، مشاغل خانگی و توسعه اقتصاد خانواده در مسجد امام زمان (عج) شهر صوفیان گشایش یافت.

این نمایشگاه در آستانه شب یلدا و همچنین روز مادر در قالب ۴۹ غرفه محصولات و تولیدات بانوان هنرمند و کارآفرین در حوزه های پوشاک و صنایع‌دستی، محصولات عطاری، اقلام آرایشی و بهداشتی، خوراکی‌های سنتی و انواع دست‌سازه‌های خانگی گشایش یافت.

دومین رویداد زنان نقش‌آفرین از یازدهم تا چهاردهم آذر هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۹ آماده استقبال از شهروندان و علاقه‌مندان است.