افتتاح دومین نمایشگاه رویداد زنان نقشآفرین در صوفیان
دومین نمایشگاه رویداد زنان نقشآفرین در صوفیان با هدف معرفی ظرفیتها و توانمندیهای بانوان کارآفرین شهرستان شبستر افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،دومین نمایشگاه رویداد زنان نقشآفرین با هدف حمایت از فعالیتهای تولیدی، مشاغل خانگی و توسعه اقتصاد خانواده در مسجد امام زمان (عج) شهر صوفیان گشایش یافت.
این نمایشگاه در آستانه شب یلدا و همچنین روز مادر در قالب ۴۹ غرفه محصولات و تولیدات بانوان هنرمند و کارآفرین در حوزه های پوشاک و صنایعدستی، محصولات عطاری، اقلام آرایشی و بهداشتی، خوراکیهای سنتی و انواع دستسازههای خانگی گشایش یافت.
دومین رویداد زنان نقشآفرین از یازدهم تا چهاردهم آذر هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۹ آماده استقبال از شهروندان و علاقهمندان است.