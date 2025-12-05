آیین کلنگ‌زنی پروژه گازرسانی به روستاهای کنگ و ندیک با اعتبار ۴۹ میلیارد تومان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان آیین کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه گازرسانی به روستاهای کنگ و ندیک شهرستان شهربابک، با حضور دکتر آیت الهی موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، سلیمانی مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان ، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و اهالی منطقه برگزار شد.

این پروژه شامل اجرای بیش از ۲۰۰۰ متر خط تغذیه، ۱۲ هزار و ۳۴۴ متر شبکه توزیع گاز، نصب یک ایستگاه تقلیل فشار و ۱۰۰ انشعاب گاز است که با اعتباری بالغ بر ۴۹ میلیارد تومان در حال اجراست.

بر اساس اعلام مسئولان عملیات اجرایی این طرح از آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و با بهره‌برداری از آن، روستاهای کنگ و ندیک از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد.

در این مراسم مسئولان حاضر با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های روستایی گازرسانی را یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم این منطقه عنوان کردند و آن را گامی مؤثر در جهت افزایش رفاه عمومی توسعه پایدار و محرومیت‌زدایی دانستند.