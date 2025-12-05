فردا مدارس و دانشگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد تعطیل شد.

تعطیلی مدارس و دانشگاههای کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید ولی موسوی مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: بر اساس گزارش مسئولان و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مبتی بر شیوع آنفولانزا مدارس فردا تعطیل است.

موسوی افزود: فعالیت کلاس های درس در قالب فضای مجازی برگزار می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم از غیرحضوری شدن مدارس در همه مقاطع تحصیلی، مراکز آموزشی و دانشگاهی در سطح استان خبر داد.

علیرضا نیک روز گفت: براساس مصوبه جلسه کارگروه شرایط اضطرار و موافقت استاندار، همه مدارس، مراکز آموزشگاهی و دانشگاهی در سطح استان فردا شنبه پانزدهم آذرماه به صورت غیر حضوری است.