فردا؛
تعطیلی مدارس و دانشگاههای کهگیلویه و بویراحمد
فردا مدارس و دانشگاههای کهگیلویه و بویراحمد تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید ولی موسوی مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: بر اساس گزارش مسئولان و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مبتی بر شیوع آنفولانزا مدارس فردا تعطیل است.
موسوی افزود: فعالیت کلاس های درس در قالب فضای مجازی برگزار می شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد هم از غیرحضوری شدن مدارس در همه مقاطع تحصیلی، مراکز آموزشی و دانشگاهی در سطح استان خبر داد.
علیرضا نیک روز گفت: براساس مصوبه جلسه کارگروه شرایط اضطرار و موافقت استاندار، همه مدارس، مراکز آموزشگاهی و دانشگاهی در سطح استان فردا شنبه پانزدهم آذرماه به صورت غیر حضوری است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: این اقدام در راستای قطع زنجیره انتقال شیوع بیماری آنفلونزا گرفته شده است.