پیروزی سپاهان مقابل فجر، برتری ملوان مقابل مس و تساوی فولاد و آلومینیوم

پیروزی سپاهان مقابل فجر، برتری ملوان مقابل مس و تساوی فولاد و آلومینیوم

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایران امروز جمعه (۱۴ آذر) با برگزاری ۳ دیدار همزمان از ساعت ۱۷ در شهر‌های اهواز، اصفهان و انزلی پیگیری شد که فولادخوزستان و آلومینیوم اراک در ورزشگاه شهدای فولاد به مصاف هم رفتند که دو تیم امتیازات را تقسیم کردند. سپاهان هم در ورزشگاه نقش جهان اصفهان میزبان فجر شهید سپاسی شیراز بود که با برتری ۲ بر صفر در روز تساوی سرخابی‌ها در دربی به صدر جدول رسید. در دیگر دیدار امروز ملوان بندرانزلی در خانه با نتیجه ۲ بر یک مقابل مس رفسنجان به برتری رسید.

پیش از این روز گذشته نیز خیبر و شمس آذر با تساوی بدون گل متوقف شدند. چادرملو و ذوب آهن نیز به تساوی بدون گل رضایت دادند. پیکان نیز با یک گل موفق شد گل‌گهر سیرجان را شکست دهد و در پایان نیز تراکتور برابر استقلال اهواز تن به تساوی بدون گل داد.

نتایج ۳ دیدار امروز به شرح زیر است؛

فولاد خوزستان صفر - آلومینیوم اراک صفر

شاگردان یحیی گل‌محمدی که هفته گذشته برابر استقلال شکست خورده بودند با این تساوی ۱۲ امتیازی شدند و در جایگاه چهاردهم قرار گرفتند. شاگردان مجتبی حسینی نیز با ۱۵ امتیاز رده دهم را به خود اختصاص دادند.

ترکیب فولاد خوزستان:

حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، محمدعلی کاظمی، سینا اسدبیگی، محمدرضا کشاورزی، ساسان انصاری، یوسف مزرعه، احسان محروقی و محمدرضا سلیمانی

ترکیب آلومینیوم اراک:

محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، علی وطن‌دوست، بهرام گودرزی، مهدی مهدی‌پور، عباس کهریزی، ابوالفضل قنبری، رحمان جعفری و رضا مرزبان

سپاهان اصفهان ۲ - فجرسپاسی شیراز صفر

گلزنان: انزو کریولی (۶۳) و محمد عسگری (۴+۹۰)

شاگردان محرم نویدکیا به لطف تساوی پرسپولیس و استقلال با انجام ۱۱ بازی و کسب ۲۱ امتیاز صدر جدول را از استقلالی‌ها گرفتند. شاگردان پیروز قربانی هم با ۱۵ امتیاز در رده نهم جدول قرار گرفتند.

ترکیب سپاهان:

سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، آریا یوسفی، احسان حاج صفی، عارف حاجی عیدی، آرش رضاوند، ریکاردو آلوز، محمدمهدی لطفی، ایوان سانچز، انزو کریولی

ترکیب فجرسپاسی:

علی غلام‌زاده، سیدمهران موسوی، محمد آژیر، علی هلیچی، ساسان جعفری‌کیا، مسعود ریگی، محمود مطلق‌زاده، فرشید اسماعیلی، میثم مرادی، حسین شهابی، شروین بزرگ

ملوان ۲ - مس رفسنجان یک

گلزنان: محمدعلی نژاد (۲۲) و علیرضا رمضانی (۶۳) برای ملوان / ماتئوس کاستا (۳۸) برای مس رفسنجان

ملوانی‌ها با برتری مقابل تیم انتهای جدولی مس با ۱۷ امتیاز در جایگاه ششم ایستادند. شاگردان زارع یک دیدار عقب افتاده هم مقابل تراکتور دارند.

مس هم با این شکست با همان ۷ امتیاز در انتهای جدول جا خوش کرد.

ترکیب ملوان:

فرزاد طیبی پور، دانیال ایری، امیررضا کریمی، سعید کریمی، ابوذر صفرزاده، عباس حبیبی، غلامرضا ثابت ایمانی، محمد پاپی، فرهان جعفری، محمد علی‌نژاد، علیرضا رمضانی.

ترکیب مس رفسنجان:

نیما میرزازاد، سیدمجید نصیری، احمدرضا زنده‌روح، محمدحسین کریم‌زاده، مهدی شریفی، علیرضا نقی‌زاده، دانیال جهانبخش، ماتئوس کاستا، نومن کردیچ، میلاد فخرالدینی، امیرحسین جولانی