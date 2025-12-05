جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا گفت: انسجام، فرماندهی و طرح‌ریزی دقیق موجب شد این رزمایش در آب‌های دریای عمان و خلیج فارس با بهترین کیفیت انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ «کیومرث حیدری» جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در حاشیه رزمایش بزرگ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: مأموریت اصلی قرارگاه خاتم‌الانبیاء طرح‌ریزی و هدایت راهبردی صحنه‌های جنگ و عملیات است و رزمایش‌ها بهترین عرصه برای نمایش آمادگی نیرو‌های مسلح پیش از هر نبرد محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به ویژگی‌های برجسته رزمایش اخیر گفت: تحقق فرمان مقام معظم کل قوا مبنی بر «قوی شدن، روی پای خود ایستادن و ابتکار عمل داشتن» در این رزمایش به‌خوبی محقق شد. در جریان این رزمایش، تسلیحات دورزن، نقطه‌زن و هوشمند به کار گرفته شد که همگی توسط وزارت دفاع و نیروی دریایی سپاه به صورت داخلی تولید شده‌اند.

جانشین فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با تقدیر از روحیه بالای نیرو‌های دریایی سپاه در اجرای این رزمایش تهاجمی و هدف‌محور افزود: انسجام، فرماندهی و طرح‌ریزی دقیق موجب شد این رزمایش در آب‌های دریای عمان و خلیج فارس با بهترین کیفیت انجام شود.

وی همچنین از سردار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به دلیل مدیریت و اجرای موفق این رزمایش گسترده تقدیر کرد و بر استمرار ارتقای توان دفاعی کشور تأکید نمود.