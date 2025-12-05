به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه‌کشی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ امشب جمعه (۱۴ آذر)، از ساعت ۲۰:۳۰ در مرکز هنر‌های نمایشی در شهر واشنگتن دی‌سی برگزار می‌شود. بر اساس دستورالعمل فیفا ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی به ۱۲ گروه چهار تیمی تقسیم می‌شوند. این دوره نخستین جام جهانی است که بیش از ۲ کشور میزبان دارد. تیم‌ها پیش از قرعه‌کشی مطابق رنکینگ جهانی در ۴ گلدان جای می‌گیرند و ۳ کشور میزبان یعنی ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک به‌صورت پیش‌فرض در گلدان نخست و گروه‌های از پیش تعیین‌شده قرار دارند. برای جلوگیری از هم‌گروهی بیش از حد تیم‌های یک قاره محدودیت‌های کنفدراسیونی نیز اعمال خواهد شد و تنها استثنا، امکان قرار گرفتن ۲ نماینده اروپا در یک گروه است.

تیم ملی ایران که در سید دوم قرار دارد، یکی از تیم‌هایی است که رقبای خود را خواهد شناخت. مراسم در پایتخت آمریکا و با حضور مقامات ورزشی و سیاسی کشور‌های مختلف برگزار می‌شود.

سیدبندی قرعه‌کشی جام جهانی به شرح زیر است:

سید ۱: آمریکا، مکزیک، کانادا، اسپانیا، آرژانتین، فرانسه، انگلیس، پرتغال، هلند، برزیل، بلژیک و آلمان.

سید ۲: کرواسی، مراکش، کلمبیا، اروگوئه، سوئیس، سنگال، ژاپن، ایران، کره‌جنوبی، اکوادور، اتریش و استرالیا.

سید ۳: نروژ، پاناما، مصر، الجزایر، اسکاتلند، پاراگوئه، ساحل‌عاج، تونس، قطر، ازبکستان، عربستان و آفریقای‌جنوبی.

سید ۴: اردن، کیپ‌ورد، غنا، کوراسائو، نیوزیلند، هائیتی، ۴ برنده پلی‌آف اروپا و ۲ برنده پلی‌آف بین قاره‌ای.

تیم ملی ایران بر اساس آخرین رده‌بندی رنکینگ جهانی در گلدان دوم قرار دارد. در این گلدان تیم‌هایی، چون ژاپن، کره‌جنوبی، سنگال، سوئیس، اروگوئه، کلمبیا و استرالیا نیز حضور دارند. این جایگاه باعث می‌شود ایران از رقابت با تیم‌های گلدان اول اجتناب‌ناپذیر باشد، اما در مقابل با هیچکدام از تیم‌های گلدان دوم نیز همگروه نخواهد شد. کیپ ورد، کوراسائو، اردن و ازبکستان اولین تجربه خود را در جام جهانی خواهند چشید. همچنین سورینام پس از صدرنشینی در گروه خود در بیشتر مسابقات مقدماتی، به طور باورنکردنی به کسب اولین حضور در جام جهانی نزدیک شد، اما شکست مقابل گواتمالا در دور آخر مسابقات باعث شد پاناما که السالوادور را ۳ بر صفر شکست داد از آنها پیشی بگیرد و به طور خودکار به جام جهانی صعود کند. همچنین نیو کالدونیا نیز در پلی‌آف بین کنفدراسیون‌ها شرکت می‌کند.

امیر قلعه‌نویی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران چند ساعت پیش از آغاز مراسم وارد واشنگتن شد

چند ساعت مانده به شروع برنامه امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی وارد واشنگتن شد. فیفا ضمن استقبال از ورود هیئت ایرانی، تأکید کرده است که همکاری‌ها برای آماده‌سازی هرچه بهتر تیم‌ها تا زمان برگزاری رقابت‌ها ادامه خواهد داشت. پیش از آغاز مراسم، داده‌های تحلیلی سایت اوپتا نشان می‌دهد شانس قهرمانی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ حدود ۰.۲ درصد برآورد شده است. اسپانیا با ۱۷ درصد بیشترین بخت قهرمانی را دارد و ژاپن با ۰.۹ درصد در میان تیم‌های آسیایی بهترین موقعیت را دارد.

ایران شانس حضور در دیدار افتتاحیه را ندارد

مسابقه افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور مکزیک برگزار می‌شود و یکی از تیم‌های نروژ، مصر، الجزایر، اسکاتلند، پاراگوئه، تونس، ساحل عاج، ازبکستان، قطر، عربستان یا آفریقای جنوبی مقابل این تیم قرار خواهد گرفت. ایران در دیدار افتتاحیه حضور نخواهد داشت.

در این مراسم از نماد رسمی جام جهانی ۲۰۲۶، جایزه بهترین بازیکن زمین و همینطور کاپ جام جهانی نیز رونمایی شد.