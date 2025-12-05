پخش زنده
طرح مقایسهای ارقام گندم آبی (PVS) در شهرستان بن اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بن گفت: طرح مقایسه و ارزیابی شش رقم گندم آبی با هدف شناسایی ارقام سازگار و پربازده متناسب با شرایط اقلیمی شهرستان بن، در مزارع این شهرستان اجرا شد.
فرشاد مختاریان افزود: در این طرح، شش رقم میهن، شهگل، سمین، زرینه، سالار و حیران بهصورت مکانیزه شناسایی شد.
به گفته وی در طول دوره رشد، شاخصهایی همچون سرعت رشد گیاه، تراکم بوته، مقاومت به تنشهای محیطی و وضعیت سلامت گیاه پایش خواهد شد تا ارزیابی دقیقی از توان تولیدی هر رقم انجام گیرد.