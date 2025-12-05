نیکولاس مادورو، تأکید کرد که ملت ونزوئلا خواهان صلح است، اما در برابر تهدیدات جریان‌های افراطی و حامیان خارجی آنها، لحظه‌ای برای ورود به «مبارزه مسلحانه» و دفاع از میراث سیمون بولیوار تردید نخواهد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از کاراکاس نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا، در جمع ده‌ها هزار نفر از نیروهای مردمی، ضمن ادای سوگند ۴۷ هزار فرمانده محلی، تأکید کرد که ملت ونزوئلا خواهان صلح است اما در برابر تهدیدات جریان‌های افراطی و حامیان خارجی آن‌ها، لحظه‌ای برای ورود به «مبارزه مسلحانه» و دفاع از میراث سیمون بولیوار تردید نخواهد کرد.



نیکولاس مادورو در برنامه تلویزیونی خود، مراسم تحلیف ۴۷ هزار فرماندهی جامعه بولیواری (CCBI) را نمادی از اراده پولادین مردم برای دفاع از صلح و امنیت کشور توصیف کرد.

رئیس‌جمهور ونزوئلا با ادبیاتی معنوی و حماسی، ضمن شکرگزاری به درگاه الهی گفت: از خداوند و سرورمان عیسی مسیح، آن فرماندهِ فرماندهان که پیشاپیش این نبرد حرکت می‌کند، سپاسگزارم که به من فرصت داد تا در مرکز این نبرد باشم و با تمام وجود و عشق، از این مردم شجاع حمایت کنم.

در این مراسم که با حضور مقامات ارشد از جمله شهردار کاراکاس و وزرای کابینه برگزار شد، بر سازماندهی نیروهای مردمی در قالب حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا (PSUV) تأکید شد.



کارمن ملندز، شهردار کاراکاس، در سخنانی کوبنده خطاب به مادورو گفت: این فرماندهی‌ها برای مدیریت و کار در محلات ایجاد شده‌اند، اما فرمانده من! بدانید که اگر مجبور شویم به فاز مبارزه مسلحانه وارد شویم، برای دفاع از میهن این کار را خواهیم کرد.



رئیس‌جمهور ونزوئلا در واکنش به این اعلام آمادگی و با اشاره به تهدیدات "دشمنان خارجی" و "جریان راست‌گرای بی‌وطن"، تصریح کرد: اگر روزی نوبت به مبارزه مسلحانه برسد، ما برای صلح، برای حاکمیت، برای میهن و برای عظمت بولیوار سلاح به دست خواهیم گرفت و از این خاک دفاع خواهیم کرد.



مادورو راهپیمایی اخیر نیروهای مردمی به سمت کاخ ریاست‌جمهوری (میرافلورس) را یکی از بزرگترین تجمعات سال‌های اخیر و نشانگر لحظات درخشان تاریخ ونزوئلا دانست و ابراز امیدواری کرد که با عنایت الهی، مسیر کشور در صلح و آرامش تداوم یابد.