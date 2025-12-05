پخش زنده
امروز: -
یکی از شهروندان خوشذوق ارومیهای بخشی از ارتفاعات روستای ایولی و احمد رسول در مسیر جاده گردشگری بند را پاکسازی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه گفت: یکی از شهروندان خوشذوق ارومیهای بخشی از ارتفاعات روستای ایولی و احمد رسول در مسیر جاده گردشگری بند را از هرگونه زباله پاکسازی کرد و اقدامی ارزشمند در پاسداشت محیط زیست انجام داد.
مختار خانی با اشاره به شعار روز جهانی خاک با عنوان «خاکهای سالم برای شهرهای سالم» اظهار داشت: خاک یکی از مهمترین منابع زیستی جوامع انسانی است و نقش اساسی در تداوم حیات و سلامت شهرها دارد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه افزود: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، تمامی شهروندان وظیفه دارند از نعمت خدادادی خاک، به بهترین شکل ممکن حفاظت کنند و مشارکتهای مردمی همچون این اقدام ارزشمند، نمونهای قابل تقدیر از مسئولیتپذیری اجتماعی است.