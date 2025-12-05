به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دوره از مسابقات که با حضور ۴۵۲ تکواندوکار از ۷۵ کشور از چهارشنبه ۱۲ آذر به میزبانی کنیا در نایروبی آغاز شده بود فردا شنبه پانزدهم آذر با برگزاری مبارزات اوزان ۶۸- و ۷۸- کیلوگرم پسران، ۴۶- و ۶۲- کیلوگرم دختران به پایان می‌رسد. متین رضایی، محمد علیزاده و ساینا کریمی نماینده کشورمان در روز پایانی هستند.

ساینا کریمی در وزن ۴۶- کیلوگرم که ۲۱ تکواندوکار حضور دارند در دور نخست به دیدار «ایراتوزی» از رواندا می‌رود و در صورت برتری «چوی» از انگلیس را پیش رو دارد.

۳۰ تکواندوکار در وزن ۶۸- کیلوگرم به رقابت خواهند پرداخت که متین رضایی ابتدا به دیدار «خومای» از مراکش خواهد رفت و در صورت برتری برنده مبارزه بلاروس و بلغارستان را پیش رو خواهد داشت.

محمد علیزاده هم در وزن ۸۷- کیلوگرم در اولین دیدار باید با «راداکوویج» از صربستان پیکار کند و در صورت برتری برای صعود به جمع چهار تکواندوکار برتر به مصاف «ترنتیو» از اسپانیا خواهد رفت.

تیم ملی تکواندو کشورمان تا اینجای کار توسط ابوالفضل زندی، رادین زینالی، امیر رضا غلامی و مبینا نعمت زاده ۴ مدال طلا، امیرمحمد اشرافی و هستی محمدی هم دو مدال برنز کسب کرده است.