پایان مرحله نخست لیگ برتر فوتسال کارگران کشور
مرحله نخست لیگ برتر فوتسال کارگران کشور در گروههای اول تا سوم در تبریز پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،مسابقات لیگ برتر فوتسال کارگران کشور در ۶ گروه برگزار میشود که میزبانی گروههای اول تا سوم به هیات ورزش گارگری آذربایجان شرقی واگذار شده با صعود ۶ تیم به دور نهایی در تبریز خاتمه یافت.
از گروه اول این مسابقات تیمهای آیدین تبریز و اریان ترانسفو زنجان - از گروه دوم بانک سامان و بانک دی و از گروه سوم تیمهای بانک پاسارگاد و داروسازی دانا تبریز موفق به حضور در مرحله نهایی شدند.
این مسابقات با شرکت ۱۳ تیم از سراسر کشور با برگزاری ۲۰ دیدار در سالن کارگران تبریز برگزار شد و علاوه بر تیمهای آیدین و داروسازی دانا تیمهای فولاد میانه و راه سازی مبین ورزقان هم از آذربایجان شرقی حاضر بودند.
مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال کارگران کشور با شرکت ۱۲ تیم برتر گروههای ششگانه برگزار خواهد شد.