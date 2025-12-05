سردار دریاردار علیرضا تنگسیری در حاشیه رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در برنامه بدون تعارف به گفت و گو نشست؛ آنچه می‌خوانید متن کامل این گفت‌وگو است:

سردار رزمایش نیروی دریایی سپاه را دیدیم؟

سردار تنگسیری : بله الحمدالله ما آن اهدافی که در رزمایش تعریف کرده بودیم و در رزمایش باید اجرا می کردیم، همه را به نتیجه رسیده ایم، مثلاً همه اهداف را زدیم.

در اخبار صداها و پهپادها و موشک هایی که در این رزمایش استفاده شد را دیدیم. یکی دو نمونه خوب آن را بخواهید بفرمایید کدام ها هستند؟

سردار تنگسیری : ما در این رزمایش بخشی از توان مان را نشان دادیم، یکی از اینها موشک ها بودند. مچه موشک های پدافند هوایی و چه موشک های سطح به سطح. ما موشکی را در خلیج فارس برای اولین بار استفاده کردیم که برد آن به طول خلیج فارس است.

یعنی چقدر است؟

سردار تنگسیری : یعنی بیش از طول خلیج فارس است.

یعنی هر جای خلیج فارس هدفی داشته باشیم؟

سردار تنگسیری : خلیج فارس هزار و 375 کیلومتر است، بیش از طول خلیج فارس. این موشک را در نیروی دریایی سپاه تولید کردیم، این موشک قابلیت های منحصر بفردی دارد، قادر است بعد از شلیک فرمان پذیر است و بومی است. هر آنچه که ما در این رزمایش استفاده کردیم، داخلی بوده است. موشک بعدی که استفاده کردیم بالستیک جدیدی بود که هدف زنی اش بسیار بسیار دقیق بود و دقت آن را دشمنان دیدند.

مواردی که اشاره کردید توان مقابله با ناوهای بعضی از کشورها که می گویند در خلیج فارس کلی جنگنده و سپر دفاعی دارند، توان برخورد با آنها را دارد در شرایطی که لازم باشد؟

سردار تنگسیری : ما هم در سطح و هم در زیر سطح و هم در بالای سطح سلاح استفاده کرده ایم. اهداف اینها همین اهدافی که گفتید است.

این را که می گویند نمی شود به این ناوها نزدیک شد را شما قبول دارید؟

سردار تنگسیری : اصلاً اینطوری نیست. ما بعضی از وقت ها می گفتیم روی سینه سمت راست شناور تکیه کن، بعد می فهمید که ما کجا هستیم. اینطوری نیست ما گاهاً شده است که نزدیک آنها شده ایم، علامت هم زده ایم و آنها ندیده اند. وجعلنا من بین ایدیهم سداً و من خلفهم سداً......

تصاویر خیلی جذاب را می بینیم، پهپادهای ما است که می روند بالای ناو امریکایی ها، رصد و اشراف کامل؟

سردار تنگسیری : بله در تمام خلیج فارس این کار صورت می گیرد و امکانات ما به گونه ای است که می تواند اینها رصد کند و این رصد را انجام می دهد.

اینها را به بیرون هدایت می کنید؟

سردار تنگسیری : دقیقاً اینها در آب های ما و حتی آب هایی که تحت نظارت است هم نمی آیند. اینها در آب سرزمین ها اصلاً نمی آیند چون اگر بیایند می شوند آن 10 نفر امریکایی که دستگیر شدند یا می شوند انگلیسی ها که دو مورد آنها را گرفته ایم.

هر زمان کشتی ما توقیف شد از طرف یکی از کشورها، نیروی دریایی سپاه بی پاسخ نگذاشته است؟

سردار تنگسیری : دقیقاً البته این کار را هم نیروی دریایی ارتش هم انجام داده است.

شاید الان در ذهن مردم باشد که احتمال دارد جنگی به دریا کشیده شود؟

سردار تنگسیری : ما برای این آماده هستیم، من نه سیاسی هستم و نه کار به سیاست دارم، من نظامی هستم و افکار دشمن و دشمنی دشمن را می بینم و حضور دشمن در منطقه را بررسی می کنم، بر مبنای آن خودم را آماده می کنم. فرمانده معظم کل قوا دائماً به نیروهای مسلح آمادگی کامل را می دهند که آماده باشند.

با مردم ایران، بدون تعارف؟

سردار تنگسیری : مردم ایران بدانند ما با دشمن هیچ تعارفی نداریم، بی تعارف اگر بخواهند تعدی کنند به داشته های این ملت، به آن چیزی که شهداء به دست ما دادند، منافع کشور ما را تعدی کنند، قطعاً تو دهنی می خورند.