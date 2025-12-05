فرمانده انتظامی تبریز از توقیف دو دستگاه وانت نیسان و کشف بیش از ۵ تن چوب قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمدنعمتی اظهار داشت:ماموران کلانتری ۱۸ شهرک امام حین گشت‌زنی در سطح حوزه به ۲ دستگاه وانت نیسان در حین حمل درختان قطع شده مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: با حضور نماینده تعزیرات حکومتی در بازرسی از این خودرو‌ها مقدار ۵ تن چوب از نوع زال زالک، بادام و آلوچه به صورت قاچاق و فاقد هرگونه مجوز قانونی به ارزش نزدیک به یک میلیارد ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز ادامه داد: در این راستا دو دستگاه خودرو نیسان توقیف و دو نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.