با انتخاب تیم های سید دوم در قرعه کشی جام جهانی ، تیم ملی کشورمان با مقام سوم جام جهانی 2018 همگروه شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مراسم قرعه کشی جام جهانی 2026 در حال برگزاریه و تیم ملی کشورمان از سید دوم این رقابتها در گروه هفتم مسابقات یا همان G با تیم ملی فوتبال بلژیک ، مقام سوم جام جهانی 2018 و تیم رده هشتم حال حاضر رده بندی فوتبال جهان ،همگروه شد.
گروه بندی مسابقات جام جهانی که به میزبانی کشورهای آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می شود به شرح زیر است:
گروه A: مکزیک، آفریقای جنوبی، کره جنوبی،
گروه B: کانادا، قطر، سوئیس،
گروه C: برزیل، مراکش، اسکاتلند
گروه D: آمریکا، پاراگوئه، استرالیا
گروه E: آلمان، ساحل عاج، اکوادور،
گروه F: هلند، تونس، ژاپن،
گروه G: بلژیک، مصر، ایران،
گروه H: اسپانیا، اروگوئه، عربستان
گروه I: فرانسه، سنگال، نروژ
گروه J: آرژانتین، الجزایر، اتریش،
گروه K: پرتغال، ازبکستان، کلمبیا
گروه L: انگیس، کرواسی، پاناما
خبر در حال تکمیل است ...