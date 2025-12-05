



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مراسم قرعه کشی جام جهانی 2026 در حال برگزاریه و تیم ملی کشورمان از سید دوم این رقابتها در گروه هفتم مسابقات یا همان G با تیم ملی فوتبال بلژیک ، مقام سوم جام جهانی 2018 و تیم رده هشتم حال حاضر رده بندی فوتبال جهان ،همگروه شد.





گروه بندی مسابقات جام جهانی که به میزبانی کشورهای آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار می شود به شرح زیر است:

گروه A: مکزیک، آفریقای جنوبی، کره جنوبی،

گروه ‌B: کانادا، قطر، سوئیس،

گروه C: برزیل، مراکش، اسکاتلند

گروه D: آمریکا، پاراگوئه، استرالیا

گروه E: آلمان، ساحل عاج، اکوادور،

گروه F: هلند، تونس، ژاپن،

گروه G: بلژیک، مصر، ایران،

گروه H: اسپانیا، اروگوئه، عربستان

گروه I: فرانسه، سنگال، نروژ

گروه J: آرژانتین، الجزایر، اتریش،

گروه K: پرتغال، ازبکستان، کلمبیا

گروه L: انگیس، کرواسی، پاناما









خبر در حال تکمیل است ...