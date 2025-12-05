ایمن سازی محورهای مواصلاتی ازنا
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای ازنا گفت: ۶۰ کیلومتر روکش آسفالت و ۱۵۰ کیلومتر خط کشی در محورهای مواصلاتی این شهرستان اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان ازنا گفت: با هدف ارتقای ضریب ایمنی و کاهش تصادفات، ۶۰ کیلومتر روکش آسفالت و ۱۵۰ کیلومتر خط کشی طی هشت ماهه سال جاری در محورهای مواصلاتی این شهرستان اجرا شده است.
سجاد درگاهپور افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۴۰ کیلومتر از راههای اصلی و ۲۰ کیلومتر از راههای روستایی با روکش آسفالت ترمیم و بهسازی، ۱۲۰ کیلومتر از راههای اصلی و روستایی با رنگ سرد ترافیکی خط کشی و ۳۰ کیلومتر از روکشهای آسفالت در راههای اصلی با اجرای خط کشی وسط و حاشیه راست و چپ ایمن سازی شد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان ازنا بیان کرد: امسال برای روکش و ترمیم خرابیهای آسفالت راههای اصلی شهرستان ازنا قراردادهای دو هزار میلیارد ریالی بسته شده است.