برد خانگی مس سونگون ورزقان مقابل پالایش نفت اصفهان
از هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال کشور مس سونگون ورزقان مقابل پالایش نفت اصفهان به برتری دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،از هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال کشور تیم مس سونگون ورزقان در سالن پور شریفی تبریز میزبان پالایش نفت اصفهان بود که در نهایت بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود مس سونگون به پایان رسید.
گلهای مس سونگون را مجتبی پارساپور و سجاد یوسف خواه به ثمر رساندند.
در جدول رده بنده مس سونگون با ۴۰ امتیاز در رده ۲ جدول و پالایش نفت اصفهان با ۲۱ امتیاز در رده ۹ قرار دارند.