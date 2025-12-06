به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، بهنام روندی،مسئول بیماران خاص و پیوند معاونت درمان، با اشاره به اینکه این اقدام نمادین برای گرامیداشت یاد اهداکنندگان و قدردانی از خانواده‌های آنان انجام شده است، گفت: در این آیین، با حضور فعالان واحد پیوند معاونت درمان شامل سهراب احسانی، روح‌اله بیات و سینا معقولی و جمعی از طبیعت‌دوستان، بذر‌های بلوط در دامنه‌های کوهستانی طاق‌بستان کاشته شد.

بلوط که «شناسنامه زاگرس» نامیده می‌شود، نمادی از حیات دوباره، پایداری و امید است؛ همان‌گونه که اهدای عضو جان تازه‌ای به بیماران می‌بخشد و ریشه‌های امید را در جامعه مستحکم می‌کند.

هر بذر بلوط کاشته‌شده در قلب کوهستان‌های سربلند طاق‌بستان، روایتی از ایثار، بخشندگی و انسانیت است؛ درختی که در سال‌های آینده یادآور بزرگی اهداکنندگان خواهد بود.

یاد و نام اهداکنندگان زندگی، چون بلوط‌های استوار زاگرس، همواره پایدار و زنده خواهد ماند.