عملیات اجرایی شبکه توزیع آب سایت ۳۵۰ هکتاری مسکن ملی طبس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان طبس گفت: این پروژه که از مطالبات جدی شهروندان، بهویژه مالکان واحدهای مسکونی در حال احداث این سایت به شمار میرود، شامل اجرای ۹۵ کیلومتر لولهگذاری است که ۷۵ کیلومتر آن شبکه بهداشتی و ۲۰ کیلومتر شبکه آب شرب را دربر میگیرد.
محمدزاده مقدم افزود: اعتبار پیشبینیشده برای اجرای کامل این طرح در قالب چهار پیمان، جمعاً ۳۴۰ میلیارد تومان است.
به گفته وی در مرحله نخست، با انتخاب پیمانکار و انعقاد اولین قرارداد، اجرای شبکه توزیع زون صفر و یک به طول ۴۰ کیلومتر و با دوره زمانی یکساله آغاز شده است.