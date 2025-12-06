به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز شنبه پانزدهم آذر در ساعت ۸ صبح در آبادان با ۱۵۸، شادگان با ۱۵۹، ماهشهر با ۱۶۴، اهواز ۱۶۰، کارون با ۱۵۴ و سوسنگرد با ۱۵۴ میکروگرم بر متر مکعب بوده که در محدوده قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار دارند در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

شاخص کیفی هوا در شهر‌های خرمشهر با ۱۲۶، آغاجاری با ۱۰۵، بهبهان با ۱۴۹، ملاثانی با ۱۳۰، شوشتر با ۱۰۲، ایذه با ۱۰۵ و دزفول با ۱۰۸ میکرو گرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس قرار گرفت.

شهر‌های هندیجان، امیدیه، رامهرمز، هفتکل، باغملک، اندیکا، لالی، شوش، و اندیمشک در وضع زرد و قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میمشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.