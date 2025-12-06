پخش زنده
ورود سامانه نیرومند بارشی از بامداد یکشنبه، چهار استان غربی کشور را تخت تاثیر بارشی قرار میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بر اساس اطلاعیه سازمان هواشناسی کشور سامانه بارشی از ساعات ابتدای فردا یکشنبه ۱۶ آذر وارد استانهای غربی کشور میشود.
براساس این اطلاعیه این سامانه نیرومند بارشی از بامداد یکشنبه، چهار استان غربی کشور را در معرض سیلاب و طغیان رودخانهها قرار میدهد.
بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هلالاحمر کشور معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلالاحمر کشور، از آمادهباش کامل تیمهای عملیاتی این جمعیت و لزوم پرهیز مردم از حضور در مناطق پرخطر خبر داد.
محمدحسین کبادی گفت: این سامانه از مرزهای آذربایجان غربی وارد کشور میشود و بارشها از همان ساعات ابتدایی در این استان آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به گسترش دامنه فعالیت سامانه افزود: از غروب یکشنبه بارشها به شکل گسترده استانهای کردستان، کرمانشاه و ایلام را تحتتأثیر قرار میدهد و این وضعیت تا روز چهارشنبه ۱۹ آذر ادامه خواهد داشت.
کبادی با تأکید بر شدت بارندگی در نیمه جنوبی آذربایجان غربی، نیمه غربی کردستان، کرمانشاه و ایلام هشدار داد که احتمال وقوع آب گرفتگی، سیل و طغیان رودخانهها در این مناطق بسیار بالاست.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلالاحمر کشور، ادامه داد: در استانهای نیمه جنوبی آذربایجان شرقی زنجان جنوب اردبیل شرق کرمانشاه گیلان غرب مازندران شمال تهران البرز کهگیلویه و بویراحمد غرب فارس بوشهر و اغلب مناطق لرستان نیز حجم بارشها سنگین و تا ۱۰۰ میلی متر خواهد رسید.
محمدحسین کبادی اضافه کرد: برآوردهای سازمان هواشناسی کشور نشان میدهد میزان بارش بین ۴۰ تا ۲۵۰ میلیمتر هواهد بود.
وی افزود: به دلیل هسته گرم سیستم غالب بارش باران خواهد بود و، اما در مناطق سردسیر و ارتفاعات استانهای ذکر شده بارش برف قابل توجه پیشبینی میشود.
کبادی از آمادهباش کامل تیمهای عملیاتی هلالاحمر در این استانها خبر داد و گفت: همه تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر در استانهای در معرض خطر در حالت آمادهباش قرار دارند و تجهیزات امدادی برای مقابله با شرایط احتمالی بسیج شده است.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلالاحمر کشور ادامه داد: در سایر مناطق نیمه غربی از جمله استانهای همدان مرکزی قم قزوین شرق مازندران غرب اصفهان شمال آذربایجان غربی و شمال آذربایجان شرقی شمال اردبیل نیز اغلب مناطق بارشها نیمه سنگین تا ۵۰ میلیمتر برآورد شده است.
کبادی افزود: با توجه به قدرت بالای سیستم و فعالیت طولانی مدت در بسیاری از مناطق احتمال بارش فرانقشهای وجود خواهد داشت. همچنین طی این مدت در نیمه شرقی کشور بارشها به شکل ضعیفتر و رگباری رخ میدهد.
کبادی از مردم خواست در شرایط طغیان رودخانهها به هیچ عنوان از پلهای در معرض خطر با هر نوع وسیله نقلیه عبور نکنند و در صورت نیاز فوراً با شماره اضطراری ۱۱۲، ندای امداد و نجات جمعیت هلالاحمر تماس بگیرند.