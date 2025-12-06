مدیرکل روابط‌عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، با اشاره به افت شدید بارش‌ها، از رونمایی دیوارنگاره‌ای خبر داد که پرمصرف‌ها را مخاطب قرار می‌دهد و از آغاز پویش‌های جدید مدیریت مصرف گفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ مدیرکل روابط‌عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» با اشاره به رونمایی دیوارنگاره جدید میدان ولیعصر گفت: بارندگی‌های اخیر آن‌قدر ناچیز بوده که حتی نتوانسته آلودگی هوا را کاهش دهد؛ چه برسد به جبران شکنندگی منابع آبی و وضع سد‌های کشور.

بهنام بخشی با بیان اینکه از ابتدای مهر تا ۱۵ آذر فقط ۲.۳ میلی‌متر بارندگی در تهران ثبت شده است، افزود: این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۴۱.۵ میلی‌متر بوده و با وجود آن شرایط نیز تابستان را با سختی پشت سر گذاشتیم.

مدیرکل روابط‌عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران ادامه داد: نبود برف در ارتفاعات تهران و کمبود بارش‌ها در حوزه‌های آبریز، پایتخت را در وضع دشواری قرار داده و به همین دلیل وضع قرمز آبی در تهران اعلام شده است؛ چراغ هشدار منابع آب به صدا درآمده است.

بهنام بخشی با اشاره به نقش موثر مجموعه‌های فرهنگی و رسانه‌ای در مدیریت مصرف آب گفت: تأمین آب برعهده مجموعه آب کشور، تصفیه با آبفا و توزیع و سلامت آب با مهندسی آبفاست، اما در حوزه فرهنگی همچنان نیازمند کمک جدی رسانه‌ها هستیم.

مدیرکل روابط‌عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران درباره دیوارنگاره تازه میدان ولیعصر هم گفت: این تصویر با محور مدیریت مصرف آب طراحی شده و یک «آیینه شفاف» است که به‌طور مستقیم به پرمصرف‌ها هشدار می‌دهد که خشکسالی و بی‌آبی از آنچه می‌بینید به شما نزدیک‌تر است.

بهنام بخشی ضمن تشکر ویژه از خوش‌مصرف‌ها که تعدادشان رو به افزایش است، تاکید کرد: خطاب اصلی ما ۶۰ درصد پرمصرف‌ها و ۵ درصد بدمصرف‌ها هستند. هرچند شمار آنها نیز رو به کاهش است، اما این روند کند است.

مدیرکل روابط‌عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران به پویش کاهش مصرف اشاره کرد و گفت: پویشی راه‌اندازی شده که هدف آن کاهش زمان استحمام و بازبینی مصرف روزانه آب است. همچنین پویش «۲۰ در ۳۰» پس از اقدامات فرهنگی، اکنون وارد مرحله فنی شده و از خوش‌مصرف‌ها و پرمصرف‌ها می‌خواهد ۲۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند.

بهنام بخشی افزود: کانالی در پیام‌رسان «بله» ایجاد شده که در آن راهکار‌های عملی مدیریت مصرف و معرفی کاهنده‌های مصرف ارائه می‌شود. او تأکید کرد: استفاده از کاهنده‌ها می‌تواند به‌طور محسوس مصرف آب را کاهش دهد.

مدیرکل روابط‌عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران نمونه‌ای از این تأثیرگذاری را چنین بیان کرد: مشترکی با چهار واحد مسکونی در هر واحد ۲۹ هزار لیتر مصرف ماهانه و قبض ۴.۵ میلیون تومانی داشت. پس از سفارش کاهنده‌های مصرف از طریق شماره ۱۲۲، مصرف ماهانه او به ۱۶ هزار لیتر و مبلغ قبض به ۸۶۰ هزار تومان کاهش یافت؛ اقدامی که هم به مدیریت مصرف و هم به اقتصاد خانواده کمک کرده است.