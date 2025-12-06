از یک ماه گذشته تاکنون بیش از ۵۰۰ دانش آموز پسر و دختر بهمئی راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهمئی گفت: دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهرستان بهمئی در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شدند. سرهنگ مهدی غلامی نژاد با بیان اینکه تا پایان سال جاری بیش از ۲ هزار دانش آموز شهرستان بهمئی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام میشوند، اضافه کرد: این دانش آموزان علاوه بر بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس و تجدید میثاق با شهدا وآرمانهای انقلاب اسلامی از برنامههای فرهنگی و معنوی نیز بهرهمند میشوند. وی افزود: در نخستین مرحله اردوی راهیان نور بیش از ۱۶۰ نفر از دانش آموزان پسر مدارس شهرستان به همراه کارشناسان، راویان و نیروهای آموزش دیده به مناطق عملیاتی اعزام شدند. فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بهمئی، هدف از اجرای این برنامه فرهنگی را آشنایی دانش آموزان با رشادتها، ازخودشتگیهای رزمندگان و شهدا در دوران دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ذکر کرد. غلامی نژاد ادامه داد: نخستین کاروان راهیان نوردانش آموزان پسر شهرستان بهمئی برای بازدید از مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس با ۳ دستگاه اتوبوس به مدت چهارروز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند. تا پایان امسال بیش از ۲ هزار دانش آموز دختر و پسر بهمئی در قالب اردوی راهیان نور از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید میکنند.
اعزام دانش آموزان پسر بهمئی به اردوی راهیان نور اعزام دانش آموزان پسر بهمئی به اردوی راهیان نور اعزام دانش آموزان پسر بهمئی به اردوی راهیان نور اعزام دانش آموزان پسر بهمئی به اردوی راهیان نور اعزام دانش آموزان پسر بهمئی به اردوی راهیان نور اعزام دانش آموزان پسر بهمئی به اردوی راهیان نور اعزام دانش آموزان پسر بهمئی به اردوی راهیان نور اعزام دانش آموزان پسر بهمئی به اردوی راهیان نور اعزام دانش آموزان پسر بهمئی به اردوی راهیان نور اعزام دانش آموزان پسر بهمئی به اردوی راهیان نور اعزام دانش آموزان پسر بهمئی به اردوی راهیان نور