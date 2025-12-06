پخش زنده
راهکارهای همکاری برای تسهیل ارسال محصولات صنایعدستی، طراحی بستهبندیهای ویژه و راهاندازی فروشگاههای اینترنتی برای صنعتگران استان در نشست مسئولان میراث فرهنگی و پست کرمانشاه بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، داریوش فرمانی در نشست با مدیرکل و کارشناسان پست استان کرمانشاه برای هماهنگی و تسهیل پست محصولات صنعتگران صنایعدستی استان، اظهار کرد: امروزه که تنوع و تعدد محصولات صنایعدستی در سراسر استان کرمانشاه رو به افزایش است نیاز به سرویس ویژه پست برای صنعتگران بیش از گذشته احساس میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه، افزود: صنعتگران صنایعدستی در قسمتهای مختلف از جمله بستهبندی مناسب، نحوه ارسال و... مشکلاتی دارند که انتظار میرود با همکاری اداره پست بتوانیم این مشکلات را حل کنیم.
او ادامه داد: با توجه به شکستنی بودن بعضی محصولات مانند سفال و سرامیک، بسته بندی ویژه تری و نحوه نگهداری در مسیر نیاز است که انجام شود.
فرمانی گفت: در رشته چاقوسازی که چاقوی کرند به ثبت ملی رسیده، اما به دلیل سلاح بودن این محصول تقریبا امکان ارسال آن از طریق پست غیرممکن است که با تدابیر و همکاری ادارهکل پست استان بتوانیم این موضوع را مدیریت کنیم.
در ادامه مدیرکل پست استان کرمانشاه با اشاره به غنای تاریخی و فرهنگی کرمانشاه، اظهار کرد: در راستای معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان کرمانشاه، کارتنهای جدید اداره پست با نقش یکی از آثار فاخر تاریخی و نشان رسمی اداره پست قرار است طراحی و آماده استفاده شوند، که این اقدام با هدف معرفی آثار تاریخی و تقویت برندسازی گردشگری استان انجام میشود.
حسین نامداری افزود: این طرح علاوه بر رونق تبلیغات گردشگری، فرصتی برای برندسازی معتبر با محوریت تاریخ و تمدن کهن کرمانشاه فراهم میکند.
نامداری با تاکید بر اینکه توجه به تولیدکنندگان استان و کمک به معرفی بیشتر این محصولات در کشور در دستور کار اداره پست استان است، تصریح کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، صنعتگران صنایعدستی میتوانند با مراجعه به اداره پست و دریافت اطلاعات لازم، بدون هیچ هزینهای در سایتی که برای این عزیزان در نظر گرفته شده، فروشگاه اینترنتی خود را راهاندازی کرده و محصولاتشان را مستقیماً به سراسر کشور ارسال کنند.
مدیرکل پست استان کرمانشاه افزود: در زمینه سازهای سنتی بهویژه تنبور و سهتار، که پیشتر صنعتگران در بستهبندی مناسب هنگام ارسال کالا با مشکل مواجه بودند، شرکت تازه راهاندازیشده مسئولیت بستهبندی و ارسال کالا را برعهده دارد.
او ادامه داد: همچنین شکایات احتمالی از سوی فرستنده یا گیرنده نیز از طریق همین شرکت قابل پیگیری خواهد بود.
مدیرکل پست استان کرمانشاه با بیان اینکه صنایعدستی چاقوسازی کرمانشاه نیز با توجه به ویژگی برنده بودن این محصولات و اهمیت ایمنی در ارسال و نیاز بستهبندیهای فعلی به تقویت شدن، تصریح کرد: پیشنهاد ما به صنعتگران صنایعدستی رشته چاقوسازی این است که صنعتگران با استفاده از جعبههای مقاوم و زیبا ضمن ارتقای ایمنی، به برندسازی محصولات خود نیز کمک کنند تا جایگاه صنایعدستی چاقوسازی کرمانشاه در سطح کشور بیش از پیش تقویت شود.