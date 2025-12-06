پخش زنده
دانشگاه بیرجند در پانزدهمین دوره رتبهبندی بینالمللی UI GreenMetric ۲۰۲۵، و ارزیابی عملکرد پایداری و فضای سبز موسسات آموزش عالی جهان، با ارتقای قابل توجه جایگاه، توانست رتبه ۱۹ ایران و ۸۸۸ جهانی را کسب کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نتایج پانزدهمین دوره رتبهبندی بینالمللی UI GreenMetric که در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد؛ عملکرد مؤسسات آموزش عالی جهان در حوزه پایداری و فضای سبز ارزیابی گردید. در سال ۲۰۲۵ عملکرد ۱۷۴۵ دانشگاه از ۱۰۵ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفت. در این دوره ۴۴ دانشگاه از کشور جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.
دانشگاه بیرجند پس از چند سال وقفه، با حضوری قدرتمند در این رقابت جهانی، موفق شد جایگاه خود را بهطور چشمگیری ارتقا دهد؛ کسب رتبه ۱۹ کشوری در میان ۴۴ دانشگاه ایران و رتبه ۸۸۸ جهانی در میان ۱۷۴۵ دانشگاه، نشان از تحول راهبردی و حرکت مؤثر دانشگاه به سوی توسعه پایدار دارد.
این پیشرفت قابل توجه، حاصل تلاشهای مستمر و سیاستگذاریهای هدفمند دانشگاه است.
مستندات و اقدامات دو سال گذشته دانشگاه در این دوره توسط مرکز علمسنجی دانشگاه با همکاری معاونتهای اداری و مالی، آموزشی، پژوهشی و فناوری، گردآوری و به موسسه UI GreenMetric ارسال شد.
هدف اصلی این رتبه بندی سنجش وضعیت موجود و سیاست دانشگاهها در حوزه پایداری است و دانشگاه بیرجند توانست با اجرای اقداماتی مؤثر و راهبردی در این حوزهها، جایگاهی ارزشمند و شایسته در میان دانشگاههای کشور و جهان به دست آورد و نام خود را در عرصه آموزش عالی بهعنوان نهادی پیشرو در مسیر توسعه پایدار و دانشگاه سبز تثبیت کند.
بر اساس اعلام این موسسه محورهای اصلی این رتبهبندی شامل تغییرات اقلیمی و انرژی پاک، مدیریت منابع آب و بازیافت، حملونقل سبز و آموزش و پژوهش مرتبط با پایداری است.