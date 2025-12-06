پخش زنده
همزمان با گسترش درگیریها در شهرهای مختلف کرانه باختری و ادامه نقض آتش بس در غزه، منابع پزشکی در فلسطین اعلام کردند که نظامیان رژیم اسرائیل یک جوان ۳۷ ساله فلسطینی را در جنوب نابلس به شهادت رساندند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منابع پزشکی در فلسطین گزارش دادند که یک جوان ۳۷ ساله فلسطینی به نام «بهاء عبد راشد» که توسط نظامیان رژیم صهیونیستی از ناحیه سر مورد هدف گلوله قرار گرفته بود، به بیمارستان «بیتا» در کرانه باختری منتقل شد، اما جان خود را از دست داد.
شاهدان عینی گفتند ارتش رژیم صهیونیستی دیروز جمعه بهطور بیهدف به سوی نمازگزاران جمعه تیراندازی کرد که منجر به شهادت او شد. به گفته این شاهدان، این شهید متاهل و پدر پنج دختر بود.
تحولات میدانی در کرانه باختری
رسانههای فلسطین از یورش نیروهای رژیم صهیونیستی به شهرک عرّابه در جنوب غرب جنین در کرانه باختری و درگیری با جوانان فلسطینی پس از یورش خبر دادند.
بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی همچنین به شهر سبسطیه در شمال غرب نابلس و روستای رنتیس در شمال غرب رامالله حمله کرد و از گاز اشک آور و گلوله منور استفاده کرد.
در شهرک برقین در غرب جنین نیز درگیریهای شدیدی بین گروههای مردمی فلسطین و نیروهای رژیم صهیونیستی رخ داد و نظامیان رژیم اسرائیل به سمت جوانان فلسطینی تیراندازی کردند.
روستای برقا در شرق رامالله نیز هدف بمبهای صوتی و نوری ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت و در «بیت اُمّر» در شمال الخلیل، یک جوان فلسطینی توسط نظامیان رژیم اسرائیل بازداشت شد و درگیریهایی میان جوان فلسطینی و نظامیان ارتش اسرائیل در این محل رخ داد.
در مرکز جنین نیز، نظامیان اسرائیلی شماری از جوانان فلسطینی را مورد ضرب و جرح قرار داده و بازداشت کردند و در شهرک مسافر یطا در جنوب الخلیل نیز شهرکنشینان صهیونیست تلاش کردند که کودکان فلسطینی را با خودرو زیر بگیرند.
رسانههای فلسطین همچنین از یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به اردوگاه الجلزون در رامالله و زخمی شدن سه جوان فلسطینی خبر دادند.
هلالاحمر فلسطین نیز اعلام کرد که یک مرد ۵۷ ساله در جنین پس از ضرب و جرح شدید توسط سربازان اسرائیلی در ایست بازرسی برطعه به بیمارستان منتقل شد.
بر اساس گزارش رسانههای فلسطین، همچنین ارتش اسرائیل مانع کشاورزی و چرای دام فلسطینیها در روستای الزویدین بادیه یطا شد.
ادامه نقض آتشبس در غزه
در پنجاهوهفتمین روز از آغاز آتشبس در غزه، ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به نقض توافق ادامه میدهد و جمعه شب ساختمانهایی را در مناطق مختلف غزه بهویژه پشت «خط زرد» منفجر کرد.
روزنامه صهیونیستی معاریو به نقل از ارتش رژیم اسرائیل گزارش داد که صدای انفجارهایی جمعه شب که در شهرهای مرکزی سرزمینهای اشغالی فلسطین شنیده شد، ناشی از عملیات مهندسی ارتش در غزه بوده است.
خبرنگار الجزیره گزارش داد که ارتش رژیم اسرائیل ساختمانهای مسکونی در بیتلاهیا در شمالی غزه را منفجر کرد و منابع محلی نیز از تخریب ساختمانهایی در شرق شهر غزه خبر دادند که صدای انفجارهای شدید آن در مناطق مختلف شنیده شد.