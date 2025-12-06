پخش زنده
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: در ده روز اول آذر ماه جاری تعداد مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستانهای استان ۴۳ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ دکتر صفدری گفت: در۱۰ روز اول آذرماه جاری، تعداد مراجعین به اورژانس بیمارستانهای تابعه دانشگاه به حدود ۲۰۰۷۴ نفر رسیده است.
وی بیان کرد: بطور متوسط روزانه ۲هزار نفر به اورژانسها مراجعه میکنند که از این تعداد، بیش از ۷۵ درصد آنها به علائم تنفسی مبتلا بودهاند.
دکتر صفدری گفت: این آمار نسبت به روزهای نخست آبانماه همین سال، افزایشی ۴۳ درصدی را نشان میدهد.