به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ دکتر صفدری گفت: در۱۰ روز اول آذرماه جاری، تعداد مراجعین به اورژانس بیمارستان‌های تابعه دانشگاه به حدود ۲۰۰۷۴ نفر رسیده است.

وی بیان کرد: بطور متوسط روزانه ۲هزار نفر به اورژانس‌ها مراجعه می‌کنند که از این تعداد، بیش از ۷۵ درصد آنها به علائم تنفسی مبتلا بوده‌اند.

دکتر صفدری گفت: این آمار نسبت به روز‌های نخست آبان‌ماه همین سال، افزایشی ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد.