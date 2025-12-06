به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون فرهنگی دانشگاه شیراز گفت: این مراسم صبح فردا و با حضور استاندار فارس، رؤسای دانشگاه‌ها و نمایندگان دانشجویان در سالن رازی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز برگزار می‌شود

ابراهیم عباسی افزود: در این مراسم دانشجویانی از دانشگاه‌های شیراز، علوم پزشکی شیراز، صنعتی شیراز، پیام نور فارس، آزاد اسلامی، هنر، علمی کاربردی، فرهنگیان، مؤسسات آموزش عالی شهر شیراز، ملی مهارت و جهاد دانشگاهی حضور دارند.

وی بیان داشت: در این مراسم تعدادی از نمایندگان انجمن‌های علمی، تشکل‌های اسلامی، شورا‌های صنفی، کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های ورزشی به بیان دیدگاه‌های خود می‌پردازند.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز اعلام کرد: در پایان مراسم سراسری روز دانشجو از دانشجویان برتر علمی، فرهنگی، پژوهشی، اجتماعی و ورزشی در این دانشگاه‌ها تقدیر می‌شود.

به‌گفته‌ی عباسی، مراسم سراسری روز دانشجو همزمان به‌صورت برخط (پخش زنده)، برای عموم دانشجویان و علاقه‌مندان از صفحه‌ی تلویزیون اینترنتی دانشگاه شیراز به نشانی: https://tv.shirazu.ac.ir/live پخش خواهد شد.

وی افزود: همچنین به مناسبت روز دانشجو به‌ همت گروه‌های مختلف دانشجویی ، برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در دانشگاه و دانشکده‌های دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.