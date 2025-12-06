پخش زنده
امروز: -
فناوران یک شرکت دانشبنیان، موفق به دستیابی و تولید داروی حیاتی سیرولیموس کین شدند که این دارو نقش کلیدی در جلوگیری از پس زدن و رد پیوند در بیماران دریافتکننده اعضای حیاتی نظیر کلیه، کبد و قلب دارد.
سعید همتی مسئول فنی شرکت یک دانش بنیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، افزود: سیرولیموس کین نوعی داروی سرکوب کننده دستگاه ایمنی در انسان است.
وی در تشریح عملکرد این دارو گفت: این فرآورده پس از ورود به بدن بیمار، با پروتئینهای درونسلولی اتصال یافته و به طور مؤثری خطر رد عضو پیوندی را کاهش میدهد. مزیت کلیدی این دارو نسبت به سایر محصولات مشابه، کاهش قابل توجه عوارض کلیوی در بیماران پیوندی است.
همتی در ادامه با تأکید بر اهمیت این دستاورد ملی، اعلام کرد: با تولید و تجاریسازی موفق این محصول، ایران به جمع ۱۰ کشور برتر جهان در حوزه تولید داروی سیرولیموس کین پیوسته است. در حال حاضر، تنها کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اتریش، ژاپن، برزیل، استرالیا و ایرلند، این دارو را تولید میکنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر نقش حیاتی در سرکوب دستگاه ایمنی برای پیوند کلیه، این دارو کاربرد درمانی مهمی نیز در درمان برخی بیماریهای نادر ریوی دارد.