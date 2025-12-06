به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجتبی قهرمانی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای رسیدگی به اهمال مدیران دولتی منجر به هدر رفت سوخت و تضییع اموال عمومی گفت: دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان وجود ضرر و خسارت به بیت المال در دوره مدیریتی، مدیرعامل وقت یکی از شرکت‌های دولتی مرتبط با سوخت در استان هرمزگان را محرز دانسته است.

وی افزود: تحقیقات به عمل آمده، بررسی دقیق و ریشه‌ای موضوع و گزارش کارشناسان، هدر رفت و کسری فرآورده‌های نفتی و تضییع بیت المال بر اثر اهمال را تایید می‌کند.

قهرمانی تصریح کرد: امتناع از انجام دادن وظایف در دو سال دوره مدیریت این شخص که مسئولیت یکی از بخش‌های مهم در حوزه سوخت را به عهده داشته، منجر به هدر رفت بیش از ۳ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی و از بین رفتن سرمایه کشور شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با تأکید بر اینکه هر کسی مسئولیتی در خصوص بیت المال دارد باید پاسخگوی هدر رفت سرمایه‌های کشور باشد، گفت: به موجب حکم قطعی صادرشده؛ این مدیر دولتی به پرداخت ۱۷۰ میلیارد تومان غرامت، انفصال از خدمات دولتی و منع خروج از کشور محکوم شده است.