به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، که به دهلی نو سفر کرده است، در اظهاراتی اعلام کرد: کشورش و دیگر اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) در حال کار بر روی ایجاد یک منطقه آزاد تجاری بین طرفین هستند.

پوتین در بیانیه مشترکی پس از دیدار با نارندرا مودی نخست‌وزیر هند گفت: ایجاد منطقه آزاد تجاری بین هند و اتحادیه اقتصادی اوراسیا قطعاً به گسترش روابط تجاری روسیه و هند کمک خواهد کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: کار بر روی توافق مربوطه بین دو طرف ادامه دارد.

در بیست‌ودومین اجلاس روسیه–هند که در تاریخ ۸ و ۹ ژوئیه ۲۰۲۴ در مسکو برگزار شد و طی دیدار نخست‌وزیر هند از روسیه صورت گرفت، بیانیه مشترکی امضا شد که در آن اعلام شد مسکو و دهلی نو توافق کرده‌اند ایجاد منطقه آزاد تجاری بین هند و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بررسی کنند.

الکسی اورچوک معاون نخست‌وزیر روسیه، در ماه اوت امسال اعلام کرد: مذاکرات در این زمینه شدت یافته است.

وی یادآور شد: توافق تجارت آزاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا با هند بخشی از تلاش گسترده‌تر برای تقویت ارتباطات قاره‌ای در منطقه اوراسیا و بهبود فضای کسب‌وکار در این قاره است.