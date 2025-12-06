پخش زنده
تیم والیبال پسران ایران در نخستین دیدارش در رقابتهای قهرمانی دانش آموزان جهان مقابل نیجریه به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با آغاز رقابتهای والیبال قهرمانی دانشآموزان جهان در شانگلو چین، تیم پسران ایران بامداد امروز در نخستین بازی گروهی خود مقابل نیجریه به میدان رفت و توانست در دو ست این حریف آفریقایی را شکست دهد.
شاگردان آرش صادقیانی در این بازی در دست اول ابتدا ۲۵ بر ۱۴ پیروز شدند و در ادامه در دست دوم نیز موفق شدند با امتیاز ۲۵ بر ۱۵ بازی را در مجموع دو بر صفر پیروز شوند.
در رقابتهای دور گروهی دانشآموزان جهان برنده در صورت پیروزی دو دست از سه دست مشخص میشود.
تیم والیبال پسران دانش آموز ایران فردا یکشنبه در دومین بازی دور گروهی به مصاف چین ۲ میرود.