کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز تداوم ناپایداری جوی با شدت کمتر در استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با گذر ابر و وزش باد و در پارهای نقاط با رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی میشود.
او با اشاره به اینکه امروز دریا کمی مواج خواهد بود، افزود: فردا شرایط جوی و دریایی آرامی در استان برقرار خواهد شد و از بعدازظهر دوشنبه از سمت غرب استان، افزایش و گذر ابر در آسمان استان مورد انتظار است.
سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی در سه روز آینده افزایش دمای بیشینه و کاهش دمای کمینه پیش بینی میشود.