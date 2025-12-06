به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با گذر ابر و وزش باد و در پاره‌ای نقاط با رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

او با اشاره به اینکه امروز دریا کمی مواج خواهد بود، افزود: فردا شرایط جوی و دریایی آرامی در استان برقرار خواهد شد و از بعدازظهر دوشنبه از سمت غرب استان، افزایش و گذر ابر در آسمان استان مورد انتظار است.

سی سی پور گفت: از لحاظ دمایی در سه روز آینده افزایش دمای بیشینه و کاهش دمای کمینه پیش بینی می‌شود.