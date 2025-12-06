حجت الاسلام خلیلی در بازدید از پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی، با قدردانی از تلاش‌های متخصصان این مجموعه، بر اهمیت حفظ و تقویت سرمایه انسانی و استمرار تولید پایدار گاز به‌ویژه در فصل سرما تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه به همراه جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، استاندار بوشهر، مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان و فرماندار عسلویه، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و فعالیت‌های شبانه‌روزی کارکنان این مجتمع به‌ویژه کارکنان مناطق عملیاتی که در تمام فصول سال برای تامین گاز کشور اهتمام می‌ورزند، گفت: یک سال گذشته، مدیران و کارکنان پرتلاش مجتمع گاز پارس جنوبی با اراده راسخ و از خودگذشتگی، برای تامین گاز مناطق مختلف کشور، تلاش جدی کردند و اکنون نیز با همین عزم برای تامین گاز کشور عزیزمان در فصل زمستان پیش‌رو در حال تلاش و کوشش هستند.

حجت‌الاسلام خلیلی در ادامه به نقش راهبردی و کلیدی مجتمع گاز پارس جنوبی اشاره و افزود: امروز، مجتمع گاز پارس جنوبی با تامین بیشترین نیاز کشور به گاز در بخش خانگی و صنعتی، حجمی بسیار بالا از میعانات گازی و دیگر فرآورده‌های گازی را نیز تولید می‌کند که ضمن خوراک مورد نیاز صنایع کلیدی کشور، صادرات و ارزآوری شایسته و قابل توجهی در رشد و چرخش اقتصادی کشور دارد.

معاون اول قوه قضاییه به تعامل و ارتباط ارزشمند مردم منطقه با شرکت‌های مستقر در پارس جنوبی اشاره و گفت: مردم بسیار نجیب منطقه میزبان بسیار خوبی برای صنعت بوده‌اند و اکنون باید در سایه همدلی و برنامه ریزی دقیق مسائل و مشکلات مردم عزیز منطقه را مرتفع کنیم.

خلیلی افزود: پالایشگاه‌های پارس جنوبی دارای ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار شاخص و ارزشمندی برای تحقق شعار "سرمایه گذاری برای تولید" است و می‌تواند بستری مناسب برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری شرکت‌های داخلی باشد.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به اهداف بزرگ و متعالی باید با برنامه‌ریزی منظم و اساسی گام برداریم، تصریح کرد: با استفاده از توان داخل و ایجاد فضای هم‌دلی و کار گروهی می‌توانیم برنامه‌ها و اهداف دولت خدمتگزار را محقق کنیم و همواره خدمت‌رسانی به مردم کشور را سرلوحه کارهایمان قرار بدهیم.