به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان گفت: عملیات گازرسانی به روستاهای سیادک، منزل‌آب، شهرک رحیم‌آباد، شاه‌مراد و خیرآباد یکی از طرح‌های مهم توسعه‌ای استان است که با اعتبار بیش از ۴ هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال از هفته جاری آغاز شد.

سیدمحمود هاشمی افزود: این طرح شامل احداث بیش از ۲۰۰ کیلومتر شبکه توزیع و تغذیه و تعداد دو هزار و 500 انشعاب است که با تکمیل آن به تدریج تا پایان سال آتی، بیش از 5 هزار خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان با اشاره به لزوم تسریع در گازرسانی به روستاها افزود: تلاش می کنیم تا روستای سیادک بعنوان یکی از بزرگترین روستاهای استان تا پنج ماه آینده به شبکه سراسری گاز متصل شود .

هاشمی همچنین گفت: عملیات گازرسانی به قطعات ۴ و ۵ منطقه سیستان در قالب دو قرارداد مجزا با هدف برنامه‌ریزی‌، هماهنگی‌ فنی و پیشبرد روند اجرایی طرح ها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: مرحله 4 این طرح شامل گازرسانی به ۱۱۸ روستای شهرستان هیرمند است که با اجرای ۲۴۰ کیلومتر شبکه توزیع، ۹ کیلومتر خط تغذیه و یک ایستگاه TBS با ظرفیت ده هزار متر مکعب بر ساعت، زمینه تأمین پایدار گاز طبیعی برای حدود ۸ هزار و ۵۰۰ خانوار روستایی را فراهم خواهد کرد.

هاشمی خاطرنشان کرد: همچنین عملیات اجرایی پروژه قطعه ۵ سیستان نیز مشتمل بر گازرسانی به شهر قرقری و ۸۴ روستای شهرستان هیرمند با جمعیت بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ خانوار است و با ایجاد ۲۶۰ کیلومتر شبکه توزیع، ۸ کیلومتر خط تغذیه و یک ایستگاه TBS با ظرفیت ده هزار متر مکعب بر ساعت، سهم قابل توجهی در توسعه زیرساخت‌های انرژی و رفاه مردم منطقه خواهد داشت.