با ادامه روند کاهش منابع آبی و نیاز به تغییر الگوی کشت در آذربایجانغربی، زعفران بهعنوان یکی از مناسبترین محصولات جایگزین، جایگاه ویژهای در برنامههای کشاورزی استان پیدا کرده است. این گیاه ارزشمند که نیاز آبی بسیار کمی دارد و با اقلیم منطقه سازگار است، در سالهای اخیر مورد استقبال گسترده کشاورزان قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، زعفران با بهرهگیری از بارشهای فصلی پاییز و زمستان رشد میکند و بدون ایجاد فشار بر منابع آب زیرزمینی، سودآوری قابل توجهی برای کشاورزان به همراه دارد. در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت دریاچه ارومیه، توسعه سطح زیرکشت این محصول یکی از راهکارهای مهم مدیریت کمآبی در استان به شمار میرود.
رشد صادرات زعفران تولیدی استان
مشهدیزاده، کشاورز ارومیهای که سه سال است در یک و نیم هکتار زمین خود زعفران کشت میکند، گفت: سال گذشته محصول خود را به ترکیه و هلند صادر کردیم و امسال چین نیز به مقاصد صادراتی ما اضافه شده است.
او افزود: زعفران با وجود کاهش بارشها، نیاز آبی کمی دارد و با سرمایهگذاری منطقی بسیار پربازده است.
سطح زیرکشت ۷۴ هکتاری و اشتغالزایی گسترده
محمدرضا اصغری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی اعلام کرد: در حال حاضر ۷۴ هکتار از اراضی استان زیرکشت زعفران قرار دارد و پیشبینی میشود امسال حدود ۲۵۰ کیلوگرم محصول برداشت شود.
او افزود: ۹۳ بهرهبردار بهطور مستقیم در این حوزه فعال هستند و هر هکتار زعفران حدود ۱۵۰ نفرروز اشتغال غیرمستقیم ایجاد میکند که در مجموع نزدیک به ۱۰ هزار نفرروز اشتغال سالانه برای استان رقم میزند.
وی با تأکید بر نقش زعفران در کاهش فشار بر منابع آبی گفت: «مصرف آب اندک این محصول آن را به گزینهای موثر برای کمک به حفظ و احیای دریاچه ارومیه تبدیل کرده است.
مزایای فنی و اقتصادی کشت زعفران
وحید قاسمیان، مجری طرح گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی نیز با اشاره به ویژگیهای زعفران گفت: این گیاه تنها با یک بار آبیاری وارد مرحله برداشت میشود و بارشهای فصل سرد نیاز آبی آن را برطرف میکند.» او افزود: زعفران ماندگاری طولانی و قابلیت صادرات بالایی دارد و میتواند یکی از ستونهای توسعه کشاورزی کمآب در استان باشد.
قاسمیان تاکید کرد: با حمایتهای تخصصی، پشتیبانی شرکتهای دانشبنیان و ارائه تسهیلات بانکی، تلاش میکنیم بهرهوری مزارع افزایش یافته و کیفیت محصول ارتقا پیدا کند.
چشمانداز روشن توسعه زعفران در استان
روند افزایشی کشت زعفران در آذربایجانغربی نشان میدهد که این محصول میتواند به یکی از پایههای اصلی اقتصاد کشاورزی استان تبدیل شود. نیاز آبی پایین، سود اقتصادی بالا و بازارهای صادراتی متنوع، زعفران را به محصولی راهبردی برای آینده کشاورزی منطقه بدل کرده است.
کارشناسان معتقدند با استمرار حمایتهای فنی و فراهم شدن زیرساختهای لازم، زعفران میتواند سهم قابل توجهی در افزایش درآمد روستایی، ایجاد اشتغال و مدیریت بهینه منابع آب ایفا کند.