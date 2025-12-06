پخش زنده
فرماندار نیکشهر گفت: ۲۷ سایت مخابراتی روستایی در شهرستان نیکشهر به فیبرنوری زمینی متصل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرامرز دانش بیان کرد: با اجرای طرح فیبر نوری زمینی در حوزه کشیگ و دهستان مهبان، ۲۷ سایت مخابراتی روستایی به ارتباط پایدار متصل شدند.
وی گفت: قطعیهای مکرر ارتباط مخابراتی یکی از دغدغههای اصلی مردم این منطقه بود که با اجرای این طرح مردم از نعمت ارتباط پایدار مخابراتی بهرهمند خواهند شد.
دانش افزود: فیبر نوری زمینی دهستان مهبان در مسیری بطول ۴۲ کیلومتر و با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ارتباطات سیار اجرایی شده است.
فرماندار نیکشهر خاطرنشان کرد: با پیگیری و برنامه ریزیهای انجام شده بزودی بخشی دیگر از ارتباط مخابراتی شهرستان به فیبر نوری زمینی متصل میشود.