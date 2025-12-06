در چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کشور آقایان سبک شوتوکان WJKA ایران، تیم همدان به مقام قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کشور آقایان سبک شوتوکان WJKA ایران با میزبانی سالن ورزشی امام علی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار و تیم رعد پدافند همدان قهرمان این دوره از مسابقات شد.

این رویداد ورزشی یک روزه با حضور ۲۵۰ ورزشکار از ۱۲ استان کشور در تمامی رده‌های سنی برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها تیم رعد پدافند همدان مقام اول را کسب کرد و تیم استان کرمان دوم شد.

همچنین، تیم استان خراسان مقام سوم و تیم استان آذربایجان غربی مقام چهارم را از آن خود کرد.