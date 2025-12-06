مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: توسعه زیرساخت‌های لازم در سایت ۴۵ هکتاری نهضت ملی مسکن در شهر جدید گلمان با جدیت در حال انجام بوده و این سایت بر مدار توسعه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پیمان آرامون در بازدید روز جمعه از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید گلمان ارومیه، افزود: این سایت قابلیت بارگذاری ۸۴۴ واحد مسکونی را دارد که در حال حاضر ۵۴۴ واحد به اتمام رسیده و تحویل متقاضیان شده است.

وی ادامه داد: توسعه زیرساخت‌های این سایت با جدیت در حال انجام است و با تاکیدات مقام عالی وزارت و همچنین پیگیری‌های مقام عالی استان به زودی شاهد توسعه زیرساخت‌های لازم در سایت ۴۵ هکتاری شیرین اولر گلمان خواهیم بود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: همکاری دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان در فراهم آوردن امکانات و شرایط لازم برای توسعه زیرساخت‌های پایدار شهر در سایت ۴۵ هکتاری شهر جدید گلمان لازم و ضروری است.

آرامون تاکید کرد: روند اجرای طرح آماده‌سازی زیرساخت‌های سایت ۴۵ هکتاری در شهر جدید گلمان به صورت روزانه رصد و بازدید‌های هفتگی در حال انجام است تا امکانات لازم در اختیار ساکنان ایت واحد‌ها قرار گیرد.

وی اضافه کرد: باید به این مساله توجه کرد که آماده‌سازی اراضی و ایجاد زیرساخت‌ها، بستر تحقق عدالت شهری و حمایت از خانواده‌ها را فراهم می‌کند و تکمیل زیرساخت‌ها، به الگویی برای شهرسازی متوازن، تبدیل می‌شود.