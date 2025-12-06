پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر نقش سپاه و بسیج در ایجاد امنیت پایدار در استان گفت: همافزایی میان نیروهای مردمی و دستگاههای امنیتی، آذربایجانغربی را در شمار امنترین استانهای کشور قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی افزود: بسیج بهعنوان مردمیترین نهاد کشور، در عرصههای مختلف از جمله دفاعی، اجتماعی، فرهنگی و امدادی حضوری اثرگذار داشته و همچنان در کنار مردم فعالیت میکند.
رحمانی با اشاره به اجرای «طرح مدیریت محلهمحور» گفت: این طرح با محوریت مشارکت مردمی و حضور بسیجیان، بخشهایی همچون معیشت، سلامت، اشتغال، مسکن و فعالیتهای فرهنگی را هدف قرار داده است. به گفته وی، تجربه اجرای این طرح در ارومیه قابلیت توسعه در سطح ملی را دارد.
استاندار همچنین با بیان اینکه آذربایجانغربی از ظرفیتهای گستردهای برخوردار است، افزود: با وجود محدودیت منابع، پروژههای توسعهای در همه شهرستانها در حال پیشرفت است و استان با تکیه بر روحیه بسیجی، در مسیر تبدیل شدن به یکی از استانهای پیشرو در حوزه اقتصاد و سازندگی قرار گرفته است.