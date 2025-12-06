به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پیمان آرامون مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی به همراه معاونین و مدیران راه و شهرسازی استان با حضور در مسجد محمد رسول‌الله (ص) محله طرزیلو ارومیه، محل استقرار میز ارتباطات مردمی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی به درخواست‌های مردمی پاسخ داد.

مسئولین اداره کل در دیدار مستقیم با مردم ضمن پاسخگویی به پرسش‌های عمومی با رسیدگی به مشکلات حوزه راه و شهرسازی درباره رسیدگی به مشکلات مالکیت اراضی و طرح توسعه شهری، نحوه تکمیل مراحل ثبت‌نام و اعطای تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن، درخواست‌های مطرح شده را بررسی و اقدامات و هماهنگی‌های لازم را انجام دادند.