سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: حریف آسان بیمعناست، اما تیم ملی کشورمان توانایی فنی برای انجام کارهای بزرگ را دارد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر قلعهنویی پس از انجام قرعهکشی رقابتهای جامجهانی در گفتوگو با بخش رسانهای تیم ملی فوتبال ایران به سوالاتی درباره سفر به آمریکا برای حضور در این مراسم، رقبای ایران در تابستان آینده و تدارکات لازم تا پیش از شروع در این رقابتها پاسخ گفت.
یک سفر طولانی به آمریکا داشتید تا افتخار حضور نشستن بر صندلی «ایران» به عنوان یک سرمربی ایرانی در مراسم قرعه کشی داشته باشید؛ احساسی که حتما تا همیشه با شما همراه خواهد بود.
-سفری حدودا ٢۴ ساعت داشتیم تا گروه سه نفره مان به واشنگتن رسید. تا پیش از شروع قرعهکشی، در یک جلسه شرکت کردیم و صحبتهای مقدماتی را با چند سرمربی انجام دادیم تا بتوانیم از فرصتهای باقی مانده استفاده کنیم، اما چون هنوز رقبا مشخص نشده بود، ادامه صحبتهای به پس از مراسم موکول شد. پس از انجام قرعهکشی و مشخص شدن مکان بازیهای تیم ملی، باید برای اردوهای باقی مانده به نتیجه قطعی برسیم. کاری به فیفادیهای قبلی و کیفیت رقبا ندارم، اما از امروز دیگر نباید هیچ فرصتی را از دست بدهیم.
بلژیک، مصر و نیوزیلند رقبای ما در جام جهانی هستند. ارزیابی شما از این تیمها چیست؟
-شاید این جواب بنظر تکراری باشد، اما این یک واقعیت است که فوتبال در دنیا پیشرفت کرده و دیگر هیچ تیم آسانی وجود ندارد. فوتبال امروز مورد توجه تمامی دولتهاست و این باعث میشود، هر حریفی سخت و قدرتمند باشد. اگر بخواهم ارزیابی خودم را داشته باشم باید بگویم خدا را شکر گروه ما در مقایسه با شرایط دیگر گروهها بهتر است، اما ما حق نداریم رقیبی را آسان در نظر بگیریم و باید با بهترین کیفیت وارد مسابقات شویم. فراموش نکنید که بعد از جام ملتها، بخاطر مصدومیت، نیمی از بازیکنانمان را در اختیار نداشتیم، اما خیلی امیدوارم با اضافه شدن بازیکنان مصدوم و استفاده از چند بازیکنی که بعد از تغییر نسل به ما اضافه شدهاند، به کیفیت مدنظرمان برسیم. مهمتر از همه اینها، حمایتی است که نیاز داریم مسئولان داشته باشند. باید بتوانیم با اردوهای خوب و با کیفیت، تا قبل از حضور در جام جهانی به بالاترین کیفیت برسیم.
پس از مشخص شدن رقبای تیم ملی در جام جهانی بنظر دو بازی فیفا دی فروردین خیلی مهم باشد.
پیش از قرعه کشی صحبتهایی با مربیان تیمهای دیگر انجام دادیم و حالا که وضعیت گروهها مشخص شده، به صحبت ادامه میدهیم، اما متاسفانه تقویم خیلی از تیمها پر است. ما به دو بازی با تیمهای سید یک و دو بازی و با تیمهای سید سه و چهار نیاز داریم.
پس از انجام قرعهکشی، پیشبینی شما که حدود دو هفته قبل انجام دادید، در شبکههای اجتماعی خیلی مورد توجه قرار گرفت. همگروهی با بلژیک و مصر را پیشبینی کرده بودید.
بله، اما آن صحبت من که در برنامه فوتبال برتر انجام دادم تنها یک حدس و گمان بود که درست در آمد. چیزی که اهمیت دارد این است که باید با استفاده از تک تک لحظات آماده شویم. فارغ از اینکه در فیفادیهای قبلی با چه تیمهایی بازی کردیم، الان باید بهترین شرایط را برای آمادهسازی تیم ملی فراهم کنیم و امیدوارم همه مسئولان به ما کمک کنند. این تیم توانایی فنی برای انجام کارهای بزرگ را دارد، اما باید بهترین شرایط برای این تیم فراهم شود.
*بازخوردی که پس از قرعه کشی ایجاد شده، حس خوشبینی به موفقیت تیم ملی در جام جهانی است. شما به عنوان سرمربی تیم ملی چه حسی نسبت به این فضای عمومی در جامعه فوتبال دارید؟
در هر شرایطی باید از مردم تشکر کرد. ما زمان زیادی تا شروع جام جهانی نداریم و این تیم برای همه مردم ایران است. همه باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم با فوتبال و تیم ملی مردم را خوشحال کنیم و برای آنها افتخار و غرور بیاوریم. این تیم ملی ایران است و متعلق به تاج و قلعهنویی نیست. برای اینکه بتوانیم این شادی را به خانه تک تک مردم ایران بیاوریم، باید هر ثانیه و دقیقه تلاش کنیم. مسئولان وظیفه حمایت دارند تا بهترین امکانات برای تیم فراهم شود، من و همکارانم وظیفه داریم تیم را به لحاظ فنی ارتقا بدهیم و کارشناسان و تک تک مربیان لیگ برتر و کارشناسان هم باید نقطه نظرات فنیشان را به ما بگویند تا در فضای همفکری و همدلی بتوانیم تیم ملی را قدم به قدم جلو ببریم. آرامش چیزی است که به آن خیلی نیاز داریم تا بتوانیم به دور از هرگونه حاشیه، بهترین تصمیمات را برای موفقیت تیم ملی بگیریم. من چند ماه قبل اطلاعیه دادم و گفتم درهای تیم ملی به روی کارشناسان و مربیان باز است، الان هم به این موضوع تاکید دارم و امیدوارم بتوانیم با اتحادی همه جانبه بهترین شرایط را برای حضور تیم ملی در جام جهانی آماده کنیم.