استاندار تهران با تأکید بر لزوم ایستادگی در برابر ساخت وساز‌های غیرمجاز، گفت: منابع طبیعی و چشم‌انداز‌های مناطق روستایی حق نسل‌های آینده است و هیچکس حق ندارد آن را دچار بی‌نظمی و تخلف کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان در نشست با اعضای شورای اسلامی و دهیاران بخش مرکزی تهران که در جریان سفر نیمروزی به روستا‌های این بخش انجام شد، بر لزوم برخورد جدی با ساخت‌وساز‌های خارج از ضابطه تأکید کرد و افزود: همه مسؤلان و مدیران موظف هستند اجازه ندهند که ساخت وساز غیرمجاز انجام شود و باید در این خصوص به وظایف قانونی عمل کنند.

وی با اشاره به اقدامات پایشی دهیاری مسگرآباد، اضافه کرد: این اقدامات ارزشمند است، چرا که اگر امروز محدودیت‌هایی ایجاد شده، نتیجه ساخت وساز‌های بی‌ضابطه‌ای می‌باشد که خارج از چارچوب انجام گرفته است.

وی طبیعت و اراضی اطراف این روستا‌ها را «نفس‌گاه تهران» خواند و تأکید کرد: در مناطق حفاظت‌شده باید سخت‌گیرانه‌ترین مقررات اعمال شود، پراکندگی ساخت وساز‌ها هم مردم را ناراحت و هم خدمات‌رسانی را مختل کرده و بسیاری از مشکلات امروز مثل محدودیت گاز و خدمات رفاهی نتیجه همین ساخت وساز‌های غیرمجاز است.

وی با اشاره به انباشت مشکلات چند دهه‌ای در مناطق حریمی گفت: اگر امروز با ساخت وساز‌های غیرمجاز رو‌به‌رو هستیم، نتیجه کوتاهی دستگاه‌های مسئول است.

معتمدیان با اشاره به مشکلات تعاونی زیتون و ساخت‌وساز‌های پراکنده افزود: حریم شهر‌ها برای توسعه آینده تعریف می‌شود، اگر امروز به قانون عمل نکنیم، فردا معضلات تشدید خواهد شد.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: چشم‌انداز این مناطق متعلق به مردم است، دهیاران و شورا‌ها باید با آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی درست، مانع تخلف شوند و در صورت لزوم موارد مربوطه را به دستگاه مسئول گزارش دهند.

این مسئول از ایجاد دفتر صیانت و نظارت بر حریم در ساختار استانداری خبر داد و تأکید کرد: هیچ ساخت‌وساز خارج از ضابطه پذیرفته نخواهد شد.

وی خطاب به مدیران دستگاه‌ها اضافه کرد: بسیاری از مشکلات امروز مردم با یک تصمیم درست و به موقع قابل حل است، تعلل چندماهه و چندساله پذیرفتنی نیست، موظفیم که مشکلات مردم را حل کنیم.

استاندار تهران با اشاره به درخواست‌های مردم درباره انشعابات، خانه بهداشت، مدرسه، خدمات ارتباطی و زیرساخت‌های روستایی گفت: مطالبات مردم باید درکمترین زمان عملیاتی شود.

معتمدیان تأکید کرد: روستا‌ها باید مولد باشند و ضروری است که دامداری، کشاورزی و باغداری حفظ و حمایت شود، اما در چارچوب ضوابط و روستا‌های چسبیده به تهران نباید هویت خود را از دست بدهند.

وی همکاری جدی بنیاد مسکن، محیط زیست و دستگاه‌های خدمات‌رسان را خواستار شد و گفت: تخلفات و مشکلات نباید موجب اجحاف در حق مردم شود چرا که حق مردم از همه چیز مقدم‌تر است.

استاندار تهران همچنین با اشاره به بازدید‌های میدانی گسترده، یادآور شد: قول‌هایی که داده‌ایم باید عملیاتی شود، چرا که سرمایه اجتماعی نظام مردم هستند و نباید با بی‌عملی به این اعتماد آسیب رسانده شود.