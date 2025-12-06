به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان از وقوع یک سانحه رانندگی در شادگان خبر داد که در پی آن دو نفر جان خود را از دست دادند و سه نفر مصدوم شدند.

یاسین افرا افزود: این حادثه ساعت ۲۳:۰۸ جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در مسیر روستای آلبوحصار شادگان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

پس از اعلام اولیه حادثه، سه دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند. کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی صحنه و انجام اقدامات درمانی اولیه، عملیات انتقال مصدومان را انجام دادند.

در این حادثه ۵ نفر شامل سه مصدوم با سنین ۱۸، ۱۶ و ۱۳ سال و دو فوتی ۱۵ و ۱۸ ساله دچار آسیب شدند. مصدومان برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید معرفی‌زاده منتقل شدند.