به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ با اختصاص ظرفیت‌های رسانه ملی به معرفی گلستان، بزرگ‌ترین رویداد رسانه‌ای تاریخ گلستان از امروز شنبه ۱۵ آذر تحت عنوان ایران جان آغاز شد که تا ۲۱ آذر ادامه دارد.

ایران‌جان برای معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها، فرهنگ، تاریخ، اقوام، چهره‌ها، صنایع، گردشگری و زیرساخت‌های استان طراحی شده و هدف این است که یک‌باره و در یک هفته، تمام داشته‌های گلستان به نمایش گذاشته شود.