بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد در آزادراه قزوین - کرج - تهران و محدوده نسیم‌شهر در آزادراه ساوه - تهران سنگین گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر پایه این گزارش، ترافیک وسایل نقلیه در برخی از مقاطع محور شهریار - تهران، حدفاصل طالب‌آباد تا قلعه‌نو در بزرگراه ورامین - تهران و حدفاصل قیامدشت تا شهرک صنعتی خاوران در بزرگراه پاکدشت - تهران سنگین است.‌

گفتنی است، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن, آزادراه‌های تهران - پردیس، تهران - شمال و قزوین - رشت روان بوده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.