مدیر شهرداری منطقه دو ارومیه، با حضور در بازدید میدانی از روند اجرای عملیات ساماندهی معابر، از ادامه تعویض جداول مستهلک در بلوار بسیج (جاده سلماس) و محدوده فلکه فرودگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حبیب حبیبی مدیر شهرداری منطقه دو ارومیه، با حضور در بازدید میدانی از روند اجرای عملیات ساماندهی معابر، از ادامه تعویض جداول مستهلک در بلوار بسیج (جاده سلماس) و محدوده فلکه فرودگاه خبر داد.

وی با اشاره به دستور دکتر آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه، اظهار کرد: پس از انجام بازدید‌های میدانی از جاده سلماس، برنامه تعویض جداول فرسوده در بلوار بسیج و فلکه فرودگاه در دستور کار معاونت خدمات شهری منطقه قرار گرفته است.

حبیبی تأکید کرد: عملیات ساماندهی معابر اصلی و ورودی‌های شهر ارومیه توسط عوامل اجرایی و تیم امانی شهرداری منطقه دو با دقت، سرعت و هماهنگی کامل در حال انجام است.