رئیس اداره دامپزشکی رامهرمز از شناسایی و برخورد با عاملان کشتار و عرضه غیرمجاز طیور زنده در شهر رودزرد این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز حقیقی اظهار کرد: در پی بازرسیهای انجامشده در سطح شهر رودزرد، چهار نفر از فروشندگان مرغ زنده که اقدام به کشتار غیرمجاز طیور میکردند، شناسایی و پرونده آنان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.
وی با تأکید بر اینکه کشتار غیرمجاز طیور یک تخلف جدی بهداشتی و تهدیدی علیه سلامت عمومی است، افزود: انجام اینگونه اقدامات بدون رعایت اصول بهداشتی و نظارت دامپزشکی میتواند زمینهساز شیوع بیماریهای خطرناک مشترک بین انسان و حیوان، از جمله آنفلوانزای فوقحاد پرندگان و سایر بیماریهای عفونی شود؛ بیماریهایی که میتوانند سلامت جامعه را بهشدت تحت تأثیر قرار داده و هزینههای سنگینی بر نظام درمانی تحمیل کنند.
حقیقی همچنین بیان داشت: شیوع بیماری در واحدهای پرورش طیور موجب تلفات گسترده، کاهش تولید و خسارتهای اقتصادی سنگین خواهد شد؛ موضوعی که علاوه بر متضرر ساختن تولیدکنندگان، امنیت غذایی کشور را نیز با چالش مواجه میکند.
رئیس اداره دامپزشکی رامهرمز تصریح کرد: کشتار و عرضه غیرمجاز طیور طبق قوانین کشور جرم محسوب میشود و با متخلفان برخورد قاطع و قانونی صورت میگیرد.
این اقدامات نظارتی، علاوه بر حفظ سلامت جامعه، نقش بازدارنده مؤثری در جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه دارد.