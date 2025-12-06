پخش زنده
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، از گامهای عملیاتی جدید در مسیر توسعه هوش مصنوعی در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احسان چیت ساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در خصوص مصوبه آبان مجلس در مورد پردازش هوش مصنوعی گفت: در این حوزه ما چارچوب اجرایی «اپراتور هوش مصنوعی» را توسعه دادهایم و اقدامات زیادی در این خصوص انجام دادهایم.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه گفت: در حوزه هوش مصنوعی، چارچوب اپراتور هوش مصنوعی تدوین و منتشر شده و هماکنون کنسرسیومی برای اجرای آن در حال شکلگیری است. بر اساس سند ایجاد سازمان ملی هوش مصنوعی، توسعه زیرساختها و حکمرانی داده از جمله وظایفی است که به وزارت ارتباطات محول شده و این وزارتخانه در حال اجرای کامل این تکالیف قانونی است.
چیتساز افزود: در کنار این اقدامات، موضوع تشخیص سرمایه نیز با سرعت در حال پیگیری است تا هرچه زودتر اپراتور هوش مصنوعی شکل بگیرد و فعالیت خود را در ارائه خدمات آغاز کند.
وی مصوبه اخیر مجلس را در راستای همان چارچوب اپراتور هوش مصنوعی ارزیابی کرد و گفت: در این مصوبه تأکید شده که سازمان ملی هوش مصنوعی بهعنوان نهادی هماهنگکننده و تسهیلگر فعالیت کند، نه بهعنوان متولی دولتی کل این بخش. دولتیسازی حوزه هوش مصنوعی سیاستی اشتباه و بینتیجه است و ما بهطور جدی مخالف آن هستیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد وزارت ارتباطات در توسعه هوش مصنوعی، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی است و تمام برنامهریزیها با محوریت مشارکت فعال بخش خصوصی در حال انجام است. ۱۱ آبان سال جاری در مجلس، مواد ۷، ۸ و ۹ طرح ملی توسعه هوش مصنوعی به تصویب رسید.
در ماده ۷ این طرح آمده است؛ به منظور تأمین، توسعه و شبکهسازی زیرساختهای پردازشی در حوزه هوش مصنوعی، مرکز توسعه و شبکهسازی خدمات پردازشی هوش مصنوعی، در چارچوب مصوبات شورای ملی هوش مصنوعی ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از ساختارها و ظرفیتهای موجود تشکیل میشود.
در تبصره (۱) این ماده آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مکلف است ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، دستورالعمل لازم در خصوص حمایت و نحوه اشتراکگذاری و تجمیع ظرفیتهای پراکنده پردازشی کشور و تأمین تجهیزات پردازشی مورد نیاز، نحوه اعطای یارانه خدمات پردازشی و حمایت از تشکیل کارور (اپراتور) های خدمات پردازشی هوش مصنوعی را تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند.