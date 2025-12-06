عملیات مرمت و لکهگیری معابر در منطقه یک با تلاش اکیپ آسفالت خدمات شهری همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در تازهترین اقدامات، این اکیپ به ترمیم چالهها و نوارهای حفاری در مسیرهای خیابان فرهنگ (جنب مسجد قائم)، ورودی کوچه ایرانخودرو، بلوار البرز ـ خیابان بهروز ـ کوچه پنجم، خیابان سنگی کنار پارک ارکید، خیابان عدالت ـ ورودی کوچه ۵، خیابان فارابی ۱، خیابان گلباد و فلکه اندیشه اقدام کرده است.
این روند با هدف بهبود کیفیت تردد شهروندان و ارتقای ایمنی عبور و مرور در معابر منطقه بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.